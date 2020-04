Guaíra confirma 6 casos de coronavírus e coleta dados de mais 6 suspeitos

A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou na manhã deste Domingo (19/04) mais 6 novos casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Com mais esses casos positivos da Covid-19, o município chega ao total de 9 casos positivos, 2 recuperados e 1 óbito. Além dos 6 casos confirmados nesta domingo, o município coletou dados de mais 6 pessoas e enviou para verificação dos dados.

A Secretaria de Saúde de Guaíra monitora 126 pessoas no momento, enquanto 167 pessoas já foram liberados da quarentena e 26 descartados. Os resultados devem sair entre 24 e 72 horas.

Bruno Brischiliari