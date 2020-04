Mundo Novo toma novas medidas após casos positivos da Covid-19 e adota uso obrigatório de máscaras para a população e toque de recolher às 19h – Academias, encontros religiosos e lanchonetes poderão funcionar até as 18h30.

Após o resultado positivo para dois casos do novo coronavírus em Mundo Novo, o Comitê de Combate a Covid-19 realizou uma reunião virtual na tarde da quinta-feira (17) e tomou três novas medidas.

A primeira aponta como obrigatória a utilização de máscara por toda a população. Trabalhadores da iniciativa privada e pública, e os cidadãos que saírem de suas casas deverão utilizar o acessório.

Outra medida foi a utilização do ‘Toque de Recolher’ a partir das 19h00, já valendo para esta sexta-feira (17). O término do toque de recolher permanece para as 6h00. Com isto, encontros religiosos (igrejas), academias, lanchonetes, bares, restaurantes, espetinhos, conveniências e demais setores do gênero só poderão funcionar até as 18h30. O sistema delevery (tele-entrega) permanece até as 23h.

As medidas valem até o dia 03 de maio. Os comércios essenciais (supermercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis) continuam com o horário até as 18h00 e o comércio em geral até as 16h00.

Terceira e última decisão tomada pelo Comitê foi a que restringe atendimentos em barbearias, cabeleireiros, salão de estéticas e de belezas somente com hora marcada. Não será permitido o cliente ficar esperando no local. Porém, o atendimento para estes profissionais foi liberado até as 18h00.

(Texto e foto: Jandaia Caetano/Semcos)