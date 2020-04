Caixa paga nesta sexta auxílio emergencial para 3,3 milhões de pessoas

Beneficiários do Bolsa Família com último digito do NIS (Número de Identificação Social) igual a 2 e nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, inscritos no Cadastro Único, recebem nesta sexta-feira (17) o auxílio emergencial de R$ 600. Ao todo são 3.318.054 pessoas.

O depósito do auxílio será feito para 1.359.786 beneficiários do bolsa família que tenham 2 como último digito do NIS e para 1.958.268 pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro que não recebam bolsa família e estejam no cadastro único.