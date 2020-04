Acidente na BR-163 entre Guaíra e Mercedes deixa quatro feridos

Um acidente envolvendo um bitrem e um carro deixou quatro pessoas feridas na noite desta quinta-feira (16), na BR-163 entre Guaíra e Mercedes. Segundo as informações, o acidente aconteceu por volta das 21 horas nas proximidades do Encruzo Lovera. Após a batida com o carro, o bitrem ainda tombou e a carga ficou esparramada às margens da rodovia.

Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros de Guaíra prestaram atendimento aos três ocupantes do Hyundai HB20, que resultaram com ferimentos leves. O condutor do bitrem também ficou ferido e foi encaminhado para a UPA de Guaíra. A PRF esteve no local registrando o acidente e realizando os levantamentos.