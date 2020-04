ARTE DE GRAFITAR

Grafito, grafite ou grafíti O termo vem do italiano graffiti, plural de grafito. É uma inscrição feita em paredes, existentes desde o Império Romano; uma inscrição caligrafada,um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não é previsto para esta finalidade. Por muito tempo visto como um assunto irrelevante ou contravenção, o grafite já é considerado como forma de expressão, incluída no âmbito das artes visuais, nos centros urbanos, onde o artista aproveita os espaços públicos, com uma linguagem apropriada para impressionar as pessoas. No entanto, há quem não concorde, comparando o grafite à pichação. Grafitar locais públicos ou privados, sem autorização dos respectivos proprietários, é atividade proibida por lei em muitos países do mundo.