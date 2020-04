Mundo Novo tem mais dois casos suspeitos do novo coronavírus

Um casal teve contato com a vítima que faleceu em Guaíra da Covid-19 – A Secretaria Municipal de Saúde de Mundo Novo informou na entrada da noite desta terça-feira (14) que realizou a coleta para exame do novo coronavírus de duas pessoas. O resultado deve sair em até 48 horas. Segundo a coordenadora municipal de Epidemiologia, Daniele Laguna, um casal morador de Mundo Novo teve contato com a vítima de coronavírus que faleceu em Guaíra. Estas estão sendo monitoradas pela secretaria de Saúde, em isolamento domiciliar. Estes são os únicos casos em investigação no município. Os cinco casos suspeitos anteriormente deram resultado negativo.

Texto: Jandaia Caetano/Semcos – Banner: Carina Yano/Semcos