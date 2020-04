“SÓ TRACK DOA”, PROJETO DE VINTAGE CULTURE, ARRECADA MAIS DE MEIO MILHÃO DE REAIS PARA COMBATER O CORONAVÍRUS

Acostumado com uma intensa rotina de shows, o DJ e Produtor Vintage Culture tem usado a quarentena para ativar sua legião de fãs da maneira mais positiva possível: com música, influência e solidariedade. Desde o dia 23 de março, o artista vem dando vida ao projeto “Digital Week”, uma série de transmissões ao vivo em suas redes sociais, direto de ambientes diferentes e inusitados de sua casa.

Após três finais de semana de realização, o projeto já atingiu a surpreendente marca de 14 apresentações, com mais de 50 horas ao vivo em suas redes sociais (incluindo uma histórica live de 10h de duração), para um público de mais de 4.7 milhões de pessoas, sendo quase 2,1 milhões de pessoas no YouTube, além dos mais de 2,7 milhões no Instagram. Digital Week tem sua quarta semana já confirmada com apresentações nos dias 10, 11 e 12 de abril. Todos as lives e vídeos das transmissões passadas, podem ser conferidos no canal oficial do Vintage Culture: www.youtube.com/vintageculturemusic. As transmissões também acontecem no IG: @vintageculture.

“São lives em que fico de duas até cinco horas me apresentando com Long Sets. Em um dos episódios da Digital Week cheguei a ficar ao vivo por 10 horas seguidas. Foi muito irado! A galera que estava me acompanhando foi super receptiva e ficou comigo até o fim. Agora estamos planejando para as próximas semanas uma de 24 horas, pra curtir um dia inteiro de música”, comentou Lukas Ruiz, o Vintage Culture.

Além da Digital Week, o artista ainda fez parte da estreia do projeto de lives “United Through Music”, do festival de música eletrônica mais famoso do mundo, o Tomorrowland. Além disso, participou do “Spinnin’ Digital Festival”, festival online da Spinnin’ Records, maior gravadora e comunidade de música eletrônica/dance do mundo, da qual Vintage Culture faz parte.