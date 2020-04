PELO CUSTO DE 60 MILHõES DE REAIS, GOVERNO DO ESTADO VAI CONSTRUIR ASFALTO ENTRE JAPORÃ E IGUATEMI 

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou concorrência, anunciando a construção do sonhado asfalto, que irá beneficiar as comunidades de Japorã e Iguatemi. O recho é de 39 quilômetros, e a obra terá um custo estimado em pouco mais de 60 milhões de reais.

As autoridades do Município de Japorã estão sorrindo à toa com o anúncio da concorrência púplica, levada a efeito pelo governo de Mato Grosso do Sul, ação política do governador Reinaldo Azambuja para beneficar a população dos municípios de Japorã e Iguatemi. O valor total da obra é de 60.801.845,71, cuja cifra é de suma importância para a realização dos serviços de asfaltamento do trecho, que é objeto da concorrência. A empreiteira vencedora para realizar os serviços tem sede no Rio Grande do Sul, na cidade de Palmeira das Missões, tratando-se de VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. A concorrência foi homologada pela AGESUL, ficando o governador Azambuja de bem com a comunidade regional, incluindo os vereadores, líderes indígenas e o prefeito Paulo Franjotti.

Para conquistar a tão importante obra asfáltica, foi necessário o empenho da classe política, dentre tantos o ex-prefeito Vanderlei Bispo de Oliveira, deputados estaduais, ex-deputada Mara Caseiro e senador Nelson Trad Filho. A solicitação foi reforça em Naviraí, durante o grande evento do GOVERNO PRESENTE, com a atuação decisiva das lideranças japoraenses, que agora colhe os desejados frutos, quando a importante obra será realizada.