“É preciso respeitar cada fase de estudo”, diz professor sobre a cloroquina

“Atualmente possuímos inúmeras pesquisas em andamento. As mais avançadas indicam que alguns antimicrobianos já utilizados em outras patologias podem apresentar ação positiva no tratamento do COVID-19”, explica o professor André Luiz de Moura, coordenador do curso de Farmácia do Centro Universitário São Camilo São Paulo, sobre os estudos com cloroquina e a hidroxicloroquina (utilizados no tratamento para doenças reumáticas e de pessoas com malária), com a Interferon-Alfa (usado pra tratar casos de hepatite), lopinavir-ritonavir (empregados para retrovírus como o HIV), Ribavirina e Arbidol (empregados para infecções virais), e a associação de hidroxicloroquina e azitromicina.

Um dos mais famosos até o momento, a cloroquina era facilmente encontrada em farmácias. Mas a procura desenfreada pelo medicamento fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o colocasse na lista de medicamentos controlados, e que só pode ser adquirido em drogarias e farmácias de manipulação com a prescrição em duas vias de um receituário médico.

“Devemos lembrar que estes medicamentos fazem parte de um grupo de substâncias denominadas de quimioterápicos e que podem promover inúmeros efeitos adversos. A cloroquina, por exemplo, pode desencadear anemia, urticária, broncoespasmo, anorexia, psicose, comportamento suicida e muitos outros”, continua o professor, que salienta sobre o risco da automedicação e alerta para o fato dos estudos ainda não serem conclusivos para o tratamento ou prevenção da COVID-19.

“É importante termos cautela e respeitarmos os tempos de cada fase de estudo. Já tivemos no passado inúmeros exemplos de situações onde os prazos não foram respeitados e surgiram complicações significativas após a liberação do medicamento”, comenta André, que relembrou sobre o famoso caso do medicamento talidomida, responsável pela má-formação de milhares de crianças após sua introdução na década de 1950.

“O mundo todo está se unindo em uma força tarefa gigantesca para concluírem o mais rápido possível as análises”, finaliza o especialista.