ONEVAN NEGA CANDIDATURA, MAS É UMA RESERVA DO PSDB PARA A SUCESSÃO EM NAVRAÍ

O combativo deputado estadual, Onevan de Matos, que faz parte das fileiras do PSDB, sempre quando é entrevistado, nega a possibilidade de disputar as eleições majoritárias em Naviraí, sucedendo ao prefeito Izauri de Macedo, do Democratas.

Após o período chamado “janela partidária”, que possibilitava a agentes políticos mudarem de partido sem prejuízo do mandato, rumores surgiram em toda parte, a respeito de candidaturas majoritárias e proporcionais.

Valdomiro Sobrinho, de Mundo Novo, tem hoje uma situação tranquila, partidariamente falando. O PSDB, ao qual ele se filiou, recebeu dezenas de filiações, incluindo lideranças aptas para disputar o cargo de vereador nas eleições de 4 de outubro.

Naviraí, a maior cidade do Cone Sul, a estrutura política visando pleito eleitoral de 2020, ficou completamente adversa ao atual prefeito, que encontra-se desgastado, embora tenha sido ele um advogado bem sucedido na Comarca. A partir daí, surgem as especulações sobre a sucessão municipal, com um quadro de postulantes ainda indefinido no município.

Alguns nomes têm sido apontados, mas ninguém ainda teve o devido destaque para o cargo majoritário, que apresenta imensas dificuldades para quem deseja se apresentar como um possível pré-candidato. Os eleitores de Naviraí vivem em perplexidade diante do quadro existente, pois “dar um tiro no escuro é muito arriscado”, além do desgaste natural da classe política na maioria das cidades.

ONEVAN DE MATOS, UMA RESERVA MORAL

Diante do quadro confuso em Naviraí, com tanta indefinição, o nome melhor avaliado, sem dúvida, é o do deputado Onevan de Matos, filiado ao partido do governador, e que tem feito ótimo trabalho no Legislativo do Estado, como representante da região Cone Sul, e de Naviraí, com muita força política. Quando é entrevistado, o parlamentar sempre nega essa possibilidade, mas diante do clamor das ruas, certamente vai avaliar melhor a situação, podendo aceitar o desafio em favor dos naviraienses.

Um possível posicionamento favorável de Onevan de Matos, na qualidade de candidato ã eleição majoritária, pode contribuir com o progresso do Município, e dar a ele a glória de terminar a vida pública como gestor da melhor cidade do Extremo Sul e uma das melhores de MS.