O EMBLEMÁTICO PAPEL DA CHINA NO MUNDO MODERNO

Apesar de tudo ser profético, quase ninguém atentou para a realidade da China no mundo atual, podendo esse país asiático ser considerado o Dragão do Apocalipse, em sentido amplo, na opinião de exegetas, como acentua Arildo dos Santos, num texto que liberou recentemente nas redes sociais.

A Bíblia Cristã diz que o Dragão engana todo mundo, conforme apocalipse 12.9; aliás, o mundo depende hoje da China e de todas as suas bugigangas, que são fabricadas a custo muito baixo e vendidas para o mundo todo. Os chineses levam daqui a matéria prima e devolvem depois a mercadoria industrializada, roubando nossa mão de obra, nossos empregos e muito mais. Da cidade gaúcha de Novo Hamburgo, e de Franca, SP, levaram prá lá indústrias de calçados, tirando milhares de empregos. Compraram malhas viárias em Mato Grosso, e hidrelétricas, a partir do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. O governo Bill Clinton entregou os segredos tecnológicos americanos para a China, tendo se tornado o traidor da pátria. A rede americana de supermercados Walmart tem o seu maior número de lojas na China, dentre outras empresas que para lá migraram, em busca de mão de obra escrava.

O Brasil precisa, urgentemente, aprender a industrializar o minério que tem, os grãos que produzem, a água que tem. Se isso não acontecer, o Brasil irá de mal a pior, dominado pelo Dragão da Ásia. Os europeus estão roubando até a agua potável do Brasil, desde o rio Amazonas, enchendo os navios de água; levam inclusive os peixes ornamentais que vão para os aquários de outros países.

Com as barbáries que acontecem em desvantagem para a economia brasileira, ninguém se desperta, mesmo porque a grande mídia daqui é uma mídia controlada pelo capital estrangeiro e tem interesses escusos, sem que alguém melhor informado tenha o poder de denunciar os desmandos. Um exemplo é o nióbio, tão valioso, e que ninguém se esforça para dar informação de fonte segura à nação brasileira. Seria oportuno detalhar que os principais grupos de comunicação do país tupiniquim, como a Band e a Globo, já são dominados por grupos da China, e por último, a classe política brasileira, aos poucos, vai se amarrando aos interesses do Dragão Asiático.