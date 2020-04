NENHUM DOS 13 VEREADORES QUIS SE FILIAR NO PARTIDO DO PREFEITO IZAURI, EM NAVIRAÍ

A situação política é inusitada no município de Naviraí, onde o Legislativo tem 13 vereadores. Durante a janela que terminou no dia 3, nenhum desses edis se filiou ao Democratas, deixando de prestigiar o prefeito Izau de Macedo, que se encontra bem desgastado politicamente, como afirmam seus próprios aliados. Era o momento adequado para qualquer administrador municipal demonstrar força política, ampliando as bases do partido a que pertence, bem diferente de Naviraí, cidade onde tudo foi diferente. As filiações partidárias no município, visando as eleições municipais de 4 de outubro não contou com um sequer vereador filiando-se ao DEM.

PARTIDOS ORGANIZADOS

11 partidos em Naviraí estão aptos para disputar o pleito eleitoral de outubro, caso o TSE não mude o calendário eleitoral deste ano. PR, PTB, PSDB, PMN, MDB, Patriotas, Solidariedade, PSD, PSOL, Podemos e PT são os partidos regularizados para disputar a eleição.

DEMOCRATAS EM MS

O Democratas é um partido forte no Estado, em virtude de possuir em seu quadro figuras importantes como o ministro da Saúde, a ministra da Agricultura, o vice-governador, além de contar com inúmeros postulantes aos cargos de prefeito e vereador em mais de 50 municípios. Em Naviraí, o DEM não tem expressão, e possivelmente seja pelo natural desgaste político de Izauri de Macedo, que não consegue agregar nem mesmo os seus aliados mais próximos.

(Matéria veiculada, após terem sido as informações confirmadas na fonte: Legislativo Municipal)