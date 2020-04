SITUAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA NA FRONTEIRA

ESTUDANTES E UNIVERSIDADES – Existe uma grande insegurança entre os estudantes brasileiros que cursam medicina no Paraguai, muitos já foram para suas casas devido a quarentena e desistiram do curso, já comunicaram que não retornarão para a fronteira.

Tanto por motivos financeiros, quanto por não saberem quanto tempo durará essa quarentena e a suspenção das aulas no país vizinho, boa parte dos alunos estão inadimplentes com suas mensalidades e como dito anteriormente, muitos abandonarão o curso de medicina.

Não existe até o momento uma definição de data para volta às aulas presenciais e nem para abertura da fronteira, cogita-se inclusive uma quarentena específica para alunos, quando as aulas forem retomadas, mas como será isso na fronteira para os alunos que residem em Ponta porã?

A ameex solicita que as instituições de ensino do curso de medicina em Pedro Juan caballero se manifestem, mesmo que não tenhamos como ter datas fixas, é necessário uma previsão para que os alunos possam se programar e tomar suas decisões sobre continuar ou não o curso neste momento.

É também fator primordial nesse momento, uma solução por parte de algumas universidades, com relação as obrigações de pagamentos das mensalidades por parte dos alunos, uma vez que muitos desses se encontram no Paraguai, sem conseguir atravessar a fronteira para receber os valores enviados pelos pais e uma outra parte, que reside em Ponta porã, não tem como ir para o lado paraguaio para efetuar os pagamentos.

São situações como essas e muitas outras, que tem dificultado a rotina de todos neste momento.

Sabemos da gravidade da situação a nível mundial, mas é extremamente necessário que as faculdades de medicina de Pedro Juan Caballero se posicionem diante das autoridades paraguaias e exijam soluções para a comunidade acadêmica da fronteira, que tem características próprias e diferentes da grande maioria das fronteiras e por isso exige também um olhar diferente por parte das autoridades.

Ameex – Associação de Medicina no Exterior