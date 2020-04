Casos de coronavírus no Brasil em 3 de abril

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 11h30 desta sexta-feira (3), 8.165 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 333 mortes pela Covid-19.

O Mato Grosso registrou a primeira morte nesta manhã: um homem de 54 anos, que foi internado no dia 29 de março. Ele era hipertenso e diabético e estava internado com síndrome respiratória aguda.

Na Bahia, duas mortes foram confirmadas nesta manhã e o estado chega a cinco mortes pela doença. O Rio Grande do Norte e o Espírito Santo também alcançaram o número de quatro mortes cada um.

Na manhã desta sexta, o município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, divulgou a primeira morte pela Covid-19. A secretaria estadual de Saúde ainda não confirmou o caso.

Casos de coronavírus no Brasil – acumulado por UF

1º caso foi confirmado em 26 de fevereiro, e 1º morto, em 17 de março; os dois eram de SP

Também aumentou o número de infectados no Amapá, no Pará e no Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de quinta-feira (2), apontava 299 mortes e 7.910 casos confirmados de coronavírus no Brasil.

O avanço da doença está acelerado: foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos (de 26 de fevereiro a 21 de março). Outros 2.000 casos foram confirmados em apenas seis dias (de 21 a 27 de março) e quase 4.000 casos de 27 de março a 2 de abril, quando a contagem bateu os 8.000 infectados.

Coronavírus no mundo

O confinamento devido à pandemia vai durar pelo menos até 2 de maio na Itália. O país tem mais de 13,9 mil mortes por Covid-19, a doença provocada pelo novo vírus. O número de infectados passa de 115,2 mil.