Governo de MS prorroga até 3 de maio suspensão das aulas da rede estadual

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinou na manhã desta quarta-feira (1º) o decreto que prorroga até o dia 3 de maio a suspensão das aulas presenciais na rede estadual de ensino.

O decreto anterior, do dia 17 de março, suspendia as aulas entre 24 de março e 6 de abril. A medida foi adotada para evitar a disseminação do coronavírus. A medida atinge 210 mil alunos e cerca de 18 mil professores das 352 escolas da rede estadual de ensino.

Assim como no decreto anterior, o governo orienta os municípios e as escolas da rede privada a seguirem a recomendação. Mato Grosso do Sul tem 48 casos confirmados de coronavírus e 1 morte registrada em razão da doença.