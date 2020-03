O boletim do Ministério da Saúde mostra que a covid-19 já causou 159 mortes no Brasil. E bateu um novo recorde nas últimas 24 horas: 23 óbitos. Já os dados sobre a evolução dos casos confirmados são reveladores e mostram clara desaceleração do contágio nos últimos quatro dias. Houve um pico na sexta-feira (27), com 502 novos casos, depois disso, foram 3 dias consecutivos de queda: 487 novos casos no sábado, 353 no domingo e 323 nesta segunda-feira (30).