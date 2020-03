Levantamento mostra que covid 19 no Brasil é três vezes menos letal que na Itália

O levantamento foi feito com base nos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde

De acordo com levantamento feito pela equipe do portal R7, a cada cem brasileiros que testam positivo para a doença, três não resistem. Enquanto entre os italianos, são 11 mortes a cada cem pessoas infectadas.

Conforme os dados divulgados pela OMS, até a última segunda-feira (30), o Brasil tinha informado 3.904 casos de covid-19, com 114 mortes. Isso representa uma taxa de mortalidade de 2,92%. Na prática, de cada cem pessoas que pegam o vírus, 3 morrem no país.

Já a Itália, havia confirmado oficialmente 97.689 casos da doença até ontem, com 10.781 mortes. Com isso, a taxa de letalidade entre os italianos chega a 11,03% — na prática, de cada cem pessoas que ficam doentes, 11 não resistem aos efeitos da covid 19.

O levantamento do portal mostra três fatores que podem contribuir para esse número no Brasil: Tempo de preparação da UTIs, antecipação do protocolo experimental de uso combinado da azitromicina e o isolamento social