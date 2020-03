Coronavírus, o Vírus Fatal

Dean Koontz é um autor prolífico que escreveu 105 romances, incluindo vários best-sellers do NY Times. Ele vendeu mais de 450 milhões de cópias em todo o mundo e 17 livros foram adaptados para o cinema.

Ao longo de sua carreira, Koontz escreveu sob vários pseudônimos, incluindo David Axton, Deanna Dwyer, KR Dwyer, Brian Coffey e Leigh Nichols. É com esse sobrenome que Koontz escreveu o romance The eyes of darkness, em 1981 – um “suspense de suspense” que está causando ainda mais “suspense de suspense” quase 40 anos após sua publicação original.

A primeira edição de The Eyes of Darkness .

A razão do ressurgimento da popularidade deste romance esquecido? Parece ter previsto com precisão arrepiante o surto de coronavírus de Wuhan, China.

A trama gira em torno de uma mãe que tenta descobrir o que aconteceu com seu filho depois que ele desapareceu misteriosamente em um acampamento. Acontece que o garoto está preso na China – mais especificamente em Wuhan, local de um surto mortal de vírus. Aqui está a passagem que está levantando as sobrancelhas pela Web:

“Não estou interessado na filosofia ou na moralidade da guerra biológica”, disse Tina. “Agora eu só quero saber como diabos Danny acabou neste lugar.”

“Para entender isso”, disse Dombey, “é preciso voltar vinte meses. Foi nessa época que um cientista chinês chamado Li Chen desertou para os Estados Unidos, carregando um registro em disquete da nova e mais perigosa arma biológica da China em uma década. Eles chamam o material de ‘Wuhan-400’ porque foi desenvolvido em seus laboratórios de RDNA fora da cidade de Wuhan, e era a quatrocentosa linhagem viável de microrganismos criados pelo homem criados naquele centro de pesquisa.

“Wuhan-400 é uma arma perfeita. Aflige apenas seres humanos. Nenhum outro ser vivo pode carregá-lo. E, como a sífilis, o Wuhan-400 não pode sobreviver fora do corpo humano vivo por mais de um minuto, o que significa que ele não pode contaminar permanentemente objetos ou lugares inteiros, como o antraz e outros microorganismos virulentos. E quando o anfitrião expira, o Wuhan-400 dentro dele perece pouco tempo depois, assim que a temperatura do cadáver cai abaixo de oitenta e seis graus Fahrenheit. Você vê a vantagem de tudo isso?

Tina estava muito ocupada com Danny para pensar no que Carl Dombey havia dito, mas Elliot sabia o que o cientista queria dizer. “Se eu entendi, os chineses poderiam usar o Wuhan-400 para acabar com uma cidade ou país, e então não haveria necessidade de que eles realizassem uma descontaminação complicada e cara antes de se mudarem e assumirem o território conquistado. . ”

“Exatamente”, disse Dombey. “E o Wuhan-400 tem outras vantagens igualmente importantes sobre a maioria dos agentes biológicos. Por um lado, você pode se tornar um portador infeccioso apenas quatro horas após entrar em contato com o vírus. Esse é um período de incubação incrivelmente curto. Uma vez infectado, ninguém vive mais de vinte e quatro horas. A maioria morre em doze. É pior que o vírus Ebola na África – infinitamente pior. A taxa de matança de Wuhan-400 é de cem por cento. Ninguém deve sobreviver. Os chineses testaram em Deus, sabe quantos prisioneiros políticos. Eles nunca foram capazes de encontrar um anticorpo ou antibiótico que fosse eficaz contra ele. O vírus migra para o tronco encefálico e começa a secretar uma toxina que literalmente devora o tecido cerebral, como o ácido da bateria, que dissolve a gaze. Destrói a parte do cérebro que controla todas as funções automáticas do corpo. A vítima simplesmente deixa de ter pulso, órgãos funcionando ou qualquer desejo de respirar. ”

“E essa é a doença que Danny sobreviveu”, disse Elliot.

“Sim”, disse Dombey. “Até onde sabemos, ele é o único que já teve.”

Tina tinha puxado o cobertor da cama e dobrado ao meio, para que ela pudesse envolver Danny nele para a viagem ao Explorer. Agora ela levantou os olhos da tarefa de juntar a criança e disse a Dombey: “Mas por que ele estava infectado?”

“Foi um acidente”, disse Dombey.

“Eu já ouvi isso antes.”

“Desta vez é verdade”, disse Dombey. “Depois que Li Chen desertou com todos os dados do Wuhan-400, ele foi trazido para cá. Imediatamente começamos a trabalhar com ele, tentando criar uma duplicata exata do vírus. Em uma ordem relativamente curta, conseguimos isso. Então começamos a estudar o bug, procurando uma alça que os chineses haviam ignorado. ”

“E alguém ficou descuidado”, disse Elliot.

Nesta passagem, o vírus é chamado Wuhan-400 porque foi desenvolvido em seus “laboratórios de RDNA fora da cidade de Wuhan”. Como você deve saber, o epicentro do surto real de Coronavírus está em Wuhan.

Outro fato estranho: o atual Instituto de Virologia de Wuhan, que abriga o único laboratório de biossegurança de nível quatro da China (a classificação de mais alto nível dos laboratórios que estudam os vírus mais letais) fica a apenas 32 km de Wuhan. A revista científica Nature cobriu a abertura de seu laboratório em 2017 alertando sobre riscos de segurança em uma cultura em que “a hierarquia supera uma cultura aberta”.

Portanto, não é preciso muita imaginação para especular que o vírus poderia ter “escapado” dessa instalação da mesma maneira que fez no romance.

Outro fato estranho: o quadrinho francês Asterix de 2017 e a Corrida de Carruagens apresentavam um vilão mascarado chamado… Coronavírus.