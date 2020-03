Vídeo: Bandido é morto a facadas por morador após invadir apartamento durante quarentena

Um homem foi morto a facadas após invadir um apartamento na rua Madeira de Freitas, na Praia do Canto, em Vitória, durante o período de quarentena, para evitar o avanço do coronavírus. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (25) e foi filmado pelos vizinhos de um dos prédios ao lado.

Os donos do imóvel, um médico e uma médica, estavam em casa com os filhos de 13 e 10 anos, no momento que o suspeito tentou invadir o local. No vídeo, é possível ver o momento em que o casal entra em luta corporal com o homem. O casal chegou a tentar empurrar o suspeito com um cabo de vassoura, mas ele rasgou a tela de proteção e entrou.

Os vizinhos relataram que o homem teria invadido outros imóveis antes de chegar à casa dos médicos. Um morador chegou a dizer que o suspeito apresentava sinais de que estava sob efeito de drogas.

Em depoimento, o médico afirmou que golpeou o suspeito com uma faca para proteger a família. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo e foi liberado após pagamento de fiança de R$ 800.