MS tem 36 casos confirmados de coronavírus

Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que mais cinco exames de coronavírus (Covid-19) deram positivos em Mato Grosso do Sul, subindo para 36 os casos confirmados da doença no Estado. A SES monitora outros 44 casos suspeitos. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado neste domingo (29.03) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado.

Dos casos novos, um é de Batayporã, uma mulher de 59 anos, notificada em 26 de março e retornou recentemente da Bélgica. Os outros quatros casos são de campo Grande, uma mulher de 44 anos, notificada em 28 de março, que esteve recentemente em São Paulo, uma mulher de 26 anos, notificada em 28 de março, que esteve em São Paulo, uma mulher de 32 anos, notificada em 28 de março, que esteve em São Paulo e uma mulher de 22 anos que regressou de viagem internacional recentemente.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 479 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 399 casos foram desconsiderados para Covid-19. Destes, onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. 388 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19.

Os 44 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam protos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.