Mais de 155 mil curados de COVID-19 em todo o mundo

O número de pacientes que tiveram e se recuperaram de infecção por COVID-19 em todo o mundo ultrapassou os 155 mil na manhã desta segunda-feira (30), segundo contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins, instituição de referência na pesquisa sobre o novo coronavírus.

Segundo o monitoramento da universidade, a China é o país com maior número de casos curados: 75.916 casos. Em segundo lugar fica a Espanha, com 16.780 casos de pacientes que se recuperaram. A Itália é o maior com maior número de mortes causadas por COVID-19: são mais de 10 mil óbitos. A Espanha é o país com o segundo maior número de mortes pelo novo coronavírus: mais de 7 mil. Em todo o planeta, as mortes pelo COVID-19 somam 35 mil.

Até as 10h20min desta segunda-feira, são 737.929 casos confirmados do novo coronavírus em todo o mundo. O Brasil tem, segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, 4.316 casos, e 139 mortes.