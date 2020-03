PROJETO DE VIDA – XXIX

Ao aderir à Educação a Distância, o aluno se depara com uma nova realidade no campo da aprendizagem. Ele começa, então, a perceber, que um novo horizonte está à sua frente, com amplas possibilidades de uma vida melhor. Na universidade, o aluno começa a vislumbrar um mundo diferente, através do TRABALHO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO.

Ao conhecer o perfil de um novo profissional, aprende a identificar quais são as profissões do futuro. Num mundo de constantes transformações, nos dias atuais, é necessário discutir a importância dos estudos e do acesso à informação no mercado de trabalho. Durante o curso, o aluno enfrenta algumas dificuldades, principalmente aquele que estava distanciado dos bancos escolares há muito tempo.

Dezenas de vídeos e textos são apresentados por mestres experientes, uma oportunidade única na vida de centenas de estudantes que estão voltando aos estudos, com a descoberta da modalidade digital. No domingo, eu assistia a um vídeo-aula, quando me deparei com o relato do professor Tadeu França, falando de sua trajetória como professor de Língua e Literatura, e atuação política. Ao ser entrevistado, ele deu um show, incentivando os acadêmicos para uma vida vitoriosa.