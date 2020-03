Guaíra é a 5ª cidade com mais casos confirmados de dengue no Paraná

1909 casos confirmados e uma morte por dengue. O número de novos casos vem diminuído com as ações do município e da população, entretanto, segundo a SESA, Guaíra tem o 5º maior número de casos da doença no Paraná, atrás apenas de Londrina (7459), Paranavaí (6161), Maringá (3423) e Foz do Iguaçu (2742).

Considerando apenas as cinco cidades, Guaíra tem a menor população e o segundo maior índice da doença, com 5707 casos/100 mil habitantes (fica atrás apenas de Paranavaí, com índice de 6757 casos/100 mil hab.). Entre todos os municípios do estado, Guaíra possui o 25º maior índice.

As informações constam no Boletim Epidemiológico da Dengue, que foi divulgado ontem (24) pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e aponta mais oito mortes pela doença, que chegaram a 57.

Uma das oito mortes confirmadas foi em Marechal Rondon. A vítima foi um idoso de 82 anos com hipertensão arterial sistêmica. O município já soma 3 óbitos por dengue.

Além das mortes, há 76.655 casos confirmado de dengue, 11.131 a mais que a semana anterior que registrava 65.524. Juntas, as cinco cidades com mais casos confirmados concentram 28,3% dos casos no estado.