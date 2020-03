João Diener (1889-1963)

Quando João Diener escreveu este belo hino em 1911, ele estava muito apegado a Deus, mas por algum motivo abandonou os caminhos divinos; no entanto, ele possuiu uma história de reconversão linda, que vale a pena ser conferida.

João Diener reconstruiu o seu lar, que estava desfeito, reconciliando-se com sua mulher. Voltou a cantar o seu hino, tornou-se outra vez regente do coro da igreja, e foi fiel ao Senhor até a sua partida, no ano 1963.

João Diener, nasceu em 24 de setembro de 1889. Apesar de ter nascido próximo a Moscou na Rússia, veio ao Brasil em 1897 (aos 8 anos), onde viveu o resto da vida. Sua família era evangélica, tendo se instalado no estado de São Paulo, onde Diener trabalhou como operário numa fábrica de tecelagem.

Deus usou o seu próprio hino para trazê-lo de volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Sem dúvida, o hino: “A Última Hora” passou a ter um significado especial para João Diener. A Divina Providência é maravilhosa, e só ela é capaz de fazer as pessoas estarem no lugar certo, e na hora certa.