Neto se desculpa com mundonovense nesta sexta-feira

Quase quatro anos depois, teremos nesta sexta-feira (20) o encerramento de uma contenda entre o apresentador esportivo José Ferreira Neto e a mundonovense Odete Rodrigues da Cruz Souza.

O ex-atleta de vários grandes clubes brasileiros e o representante da mundonovense chegaram a um acordo na audiência do último dia cinco, na 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Pinheiros, em São Paulo. Logo no início do encontro, ambas as partes iniciaram um diálogo “longo, respeitoso e esclarecedor”, segundo o documento do termo da audiência. Neto ‘entendeu reabrir por bem a fase conciliatória… E que respeitava Odete como pessoa, mulher e profissional e jamais teve qualquer intenção em ofender ou macular a honra dela’.

O acordo foi celebrado para que o apresentador faça um pedido de desculpas público. A retratação acontecerá no programa Os Donos da Bola, na Rede Bandeirantes, nesta sexta-feira (20), entre às 12h00 e as 13h00 (horário MS). O mesmo pedido acontecerá na Band Sports (canal fechado), no programa Baita Amigos, entre às 19h00 e as 20h00. Odete não viajou à capital paulista e foi representada pelo advogado Carlos Antônio Molina Azevedo.

Texto de Jandaia Caetano