Psquisador chinês da Faculdade de Ciências Médicas revela a verdade sobre Coronavírus

O vírus Corona chega mais cedo ou mais tarde a qualquer país; não há dúvida de que muitos países não possuem kits ou equipamentos de diagnóstico. Usar o máximo possível de vitamina C natural para fortalecer o sistema imunológico. Não se pode preocupar tanto, pois é um vírus simples para se combater. Não existe ainda vacinas nem tratamentos específicos para eliminar esse vírus. A mutação genética vem causando todo esse transtorno na saúde pública em todo o planeta.

A doença parece ser causada pela fusão do gene em uma cobra e um morcego e adquiriu a capacidade de infectar mamíferos, incluindo os humanos. É importante manter a calma e transmitir mensagem de otimismo às pessoas.

O professor Chen Horin, do Hospital Militar de Pequim, disse: “Fatias de limão em um copo de água quente podem salvar sua vida.” Limão quente pode matar a proliferação do vírus em nos corpos. O limão deve ser cortado em três partes e colocado em um copo; em seguida, despejar água quente e transformando-a em água alcalina. Beber todos os dias! Isso certamente vai ajudar no conbate do vírus. Limão quente pode ter o mesmo efeito que têm os medicamentos. O tratamento com esse extrato destrói o vírus e cura a gripe.

Além disso, os ácidos e o ácido carboxílico do suco de limão podem regular a hipertensão, proteger artérias estreitas, regular a circulação sanguínea e reduzir a coagulação do sangue.

(Shenme Minzi, pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas, da China)