TEMPO DE REFLEXÃO

Algo invisível chegou e colocou tudo no devido lugar. De repente, os combustíveis baixaram, a poluição baixou, as pessoas passaram a ter tempo, tanto tempo que nem sabem mais o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos em casa, o trabalho deixou de ser prioridade, as viagens também cessaram. Silenciosamente, nos voltamos para dentro de nós mesmos, tentando entender o real valor da palavra solidariedade.

Num instante, demos conta que todos estamos no mesmo barco, ricos e pobres. Prateleiras dos supermercados começam a ficar vazias, e os hospitais estão cheios; o dinheiro e os seguros de saúde não têm nenhuma importância, porque os hospitais privados foram os primeiros a fechar.

Nas garagens estão parados os carros de luxo e mais modestos, simplesmente porque ninguém pode sair de casa. Bastaram alguns dias para que o Universo pudesse estabelecer a igualdade social que se dizia ser impossível entre os humanos.

Que tudo isso possa servir de exemplo, motivando um novo estilo de vida nestes dias de tanta turbulência. Assim, milhares em todo o planeta, estão entendendo como é vulnerável o ser humano neste Sistema de Coisas.