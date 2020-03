Silas Malafaia coloca fiéis em risco e desafia quem quiser fechar sua igreja

Pastor Silas Malafaia, ícone do evangelho no Brasil, produziu vídeo nas redes sociais, através do qual contesta as recomendações do Ministério da Saúde, de evitar aglomerações. Afirmou que não cancelará cultos nem fechará igrejas por causa do coronavírus, enquanto o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas evitem aglomerações. As secretarias estaduais de saúde divulgaram na quarta-feira 18, que são assustadores os casos confirmados da pandomia no Brasil, em 18 estados e no Distrito Federal. País teria tido duas mortes, motivadas pela COVID-19.

“Coronavírus: Querem fechar as igrejas que sou pastor? Recorram à justiça!” Foi essa a declaração do renomado pastor da Assembleia de Deus, Ministério Vitória em Cristo, criticando diretamente os governadores de Santa Catarina, e do Pernambuco, além de prefeitos que querem restringir aglomerações de pessoas, inclusive nas igrejas.

Silas Malafaia disse que “as igrejas não devem ser fechadas por serem de fundamental importância nessa hora.” E finaliza: “Vamos deixar de hipocrisia e de conversa porque eu não vou diminuir culto e fechar a porta da igreja, porque eu entendo a importância da fé para a estrutura emocional para combater essa enfermidade.”