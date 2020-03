GRUPO DA MUDANÇA FOI FORMADO EM MUNDO NOVO

O presidente da Câmara, Paulo Lourenço, participa de reunião do grupo denominado “Grupo da Mudança”, formado por quatro pré-candidatos à prefeitura de Mundo Novo. Os integrantes do grupo político, são: Silvio da Conveniência (Patriota), Carlos Molina (PDT), Vereador Vavá (PSD) e Paulão do PV.

O acordo aconteceu na noite de terça-feira, contando com a anuência de lideranças desses quatro partidos, com a possibilidade da adesão do PSOL, que tem anunciado candidatura para a eleição majoritária. Dos nomes citados, sairá o candidato a prefeito para o dia 4 de outubro, com o compromisso de imprimir um “novo modelo de governar”, não apenas mudança de prefeito, mas com mudança de pensamento sobre como conduzir a cidade”, afirmaram durante a reunião partidária.

Pelo PSD o grupo tem o apoio do deputado estadual Londres Machado, deputado federal Fábio Trad e senador Nelsinho Trad; o PDT contra com o apoio do deputado federal Dagoberto Nogueira, enquanto o PATRIOTA terá o apoio do deputado estadual Lídio Lopes, além da senadora Soraya, deputado estadual Coronel Davi e deputado federal Luiz Ovando. Lideranças do PSOL participaram da reunião, e no próximo encontro dos pré-candidatos, poderá adotar uma posição em favor dessa trativa política. O professor Demilson Greguer vai avaliar juntamente aos demais integrantes do partido, para depois, hipotecar o apoio a esse novo entendimento, visando a sucessão municipal em Mundo Novo.