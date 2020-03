Guaíra tem caso suspeito de Coronavírus

O município de Guaíra possui um caso suspeito de coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura na noite desta segunda-feira (16). O resultado deve ser entregue pela Secretaria de Saúde do Estado até quinta-feira (19), segundo as informações.

Segundo o boletim da SESA/PR, com última atualização às 12h de hoje (16), as cidades que possuem casos do COVID-19 confirmados são Curitiba (5) e Cianorte (1). Ao todo, no estado, são 85 casos suspeitos e outros 82 que foram descartados.

Na regional de Saúde de Toledo, além de Guaíra, os municípios de Mercedes e Marechal Rondon possuem um caso suspeito cada e Palotina conta com dois casos suspeitos.