Entrada de brasileiros está proibida em Salto del Guairá

Assim como em Ciudade del Este (divisa com Foz do Iguaçu), em Salto del Guairá (divisa com Guaíra e Mundo Novo) a fronteira também foi fechada para entrada de brasileiros na manhã desta segunda-feira. A determinação foi feita pelo presidente do país, Mario Abdo Benítez, para conter a entrada do novo coronavírus (COVID-19).

Os brasileiros que tentam chegar a Salto del Guairá são orientados pela Polícia Paraguaia a retornar ao Brasil. Apenas paraguaios podem adentrar ao país.

Conforme o governo Paraguaio, a restrição decretada é válida por um período de 15 dias, podendo ser ampliada. O país está quarentena sanitária, não sendo permitido também aglomerações de pessoas nas ruas, bares e outros locais.

O bloqueio é apenas para quem está entrando no Paraguai. Para quem vai sair do país o trânsito é livre.