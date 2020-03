Paraguai anuncia fechamento parcial da fronteira a partir de segunda por causa do Coronavírus

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez anunciou na tarde deste sábado (14) o fechamento parcial da fronteira do país a partir da segunda-feira (16). Na ocasião também será realizada uma teleconferência com líderes da região para um acordo conjunto. O país acumula 7 casos confirmados e 119 suspeitos de coronavírus (Covid-19).

A medida impõe restrições na circulação de pessoas na região, diminuindo o risco de contagio das pessoas. A decisão foi anunciada após Mario Abdo sair de reunião com o ministro da Defensa, Bernardino Souto Estigarribia. Conforme o jornal ABC Color, Abdo afirmou ainda que dará mais detalhes sobre o assunto na segunda-feira, mas destacou que a quantidade de passagens será reduzida e a intenção é ter um maior controle do local.

O presidente pediu para que a população se mantenha em casa e, mesmo que alguns não acreditem, o poder da oração salvará a nação. E em sua conta no twitter pede que todos cumpram o distanciamento social. “Que eles fiquem em casa por um fim de semana não lhes fará nada: vamos mimar nossa esposa, vamos ficar com nossos filhos, vamos ficar em casa, vamos ficar cercados por nossa família e orar; Sei que alguns não acreditam, mas o poder da oração é o que salvará nossa nação “, enfatizou.

Quarentena

Na última terça-feria (10), após confirmação de três casos de coronavírus (Covid-19) o Paraguai entrou em quarentena de 15 dias. Além da interrupção de eventos como shows, partidas de futebol e celebrações religiosas, as aulas também foram suspensas no país.