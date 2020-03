Cúpula do Governo de MS se reúne na segunda

Está marcada para acontecer segunda-feira em Campo Grande, uma reunião extraordinária convocada pelo governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), com a presença de todos os secretários estaduais.

O objetivo será de realizar uma discussão a respeito das diretrizes que deverão ser adotadas após a confirmação de dois casos de coronavírus no Estado.

As informações foram repassadas pelo Secretário de Estado de Saúde Geraldo Pereira Resende durante entrevista neste sábado (14/3) em Dourados.

Resende adiantou que todos os procedimentos adotados não deverão fugir daquilo que já havia sito pactuado, se referindo aos protocolos combinados entre SES (Secretaria de Estado de Saúde) e o Ministério da Saúde.

“Todas as medidas estão sendo encaminhadas e nós estamos com plantão 24 horas de servidores da SES. Vamos ter uma reunião de avaliação de todos os procedimentos adotados até agora”, disse o Secretário de Saúde.

Embora tenha ressaltado que ainda não há a confirmação de transmissões comunitárias em Mato Grosso do Sul, a orientação dada à população é para se dirigir a uma unidade de saúde para ser avaliado por um profissional caso se enquadre nos critérios.