Vereadores Kaudi e Gessé filiam-se no PSDB neste domingo

PSDB vai realizar, neste domingo, em Mundo Novo, evento político para filiar mundonovenses ao partido do governador Reinaldo Aazambuja. Além do presidente regional, Sérgio de Paula, Mara Caseiro marcará presença, na qualidade de representante das mulheres peessebistas. O evento terá lugar na sede do Lions Clube, cuja coordenação estará a cargo de Richardson Prates, presidente do PSDS de Mundo Novo A presença do prefeito Valdomiro Sobrinho e da vice-prefeita Rosária Andrade está garantida, oportunidade em que os vereadores Kaudi Filho e Gessé Ferreira, (oriundos do PL e PROS) estarão engrossando as fileiras do partido, ficando aptos para a disputa eleitoral deste ano.