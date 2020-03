Pinduca afirma que MDB terá candidatura própria para a prefeitura de Mundo Novo

Durante discurso no Legislativo mundonovense, o vereador Jefferson “Pinduca” disse que “o MDB está pronto, e marchará neste ano, com candidatura própria à prefeitura de Mundo Novo. A fala do combativo vereador, que por sinal foi o mais votado nas eleições municiais de 2016, deixou toda a classe política “boquiaberta”, por ser ele um dos bons aliados do atual prefeito Valdomiro Sobrinho, que é forte candidato à reeleição de outubro. Pinduca é filho do ex-prefeito Antônio Cavalcante, também emedebista, e sempre lembrado em pesquisas como uma liderança expressiva do Município.

O vereador, usando a tribuna da Câmara Municipal, não titubeou em afirmar que o partido não “fugirá à luta, e terá mesmo candidato para a sucessão municipal de Mundo Novo.”

Disse ele em “alto e bom som” que o MDB tem nomes para a disputa eleitoral deste ano, e que ele próprio é um pré-candidato a prefeito, o que surpreendeu as lideranças políticas da cidade, visto que ele representa um segmento importante da política local, além de ser um grande aliado do ex-governador André Puccinelli, que já disse nos quatro cantos do Estado, que é postulante ao cargo de governador nas eleições de 2022. Ninguém entendeu bem o discurso do vereador Pinduca, ao anunciar a candidatura, por ser um aliado de primeira hora de Valdomiro Sobrinho, com reconhecido destaque na gestão municipal. Pinduca e todo o seu grupo estiveram firmes na campanha de 2016, elegendo o atual prefeito e sempre colaborando com a administração. Ele não criticou o prefeito com a sua tomada de posição, mas levantou a hipótese de fazer uma gestão diferenciada por ter amplo conhecimento de administração pública.

Pinduca mencionou alguns nomes de líderes locais, como Gildo Amaral, Toninho Cavalcante e outros vereadores, mas disse com muito entusiasmo que “sou pré-candidato do MDB, e quero fazer a diferença em Mundo Novo.” Disse ele ainda: “Temos muito trânsito em Campo Grande e Brasília com as principais lideranças políticas do Estado, dentre eles a ministra Tereza Cristina, o ex-ministro Carlos Marun, ex-governador André Puccinelli, senadora Simone Tebet, ex-senador Moka, deputados estaduais e federais, e assim, podemos contribuir muito, e no meu caso, quero dar um passo à frente e deixo de disputar a reeleição para me lançar nesse novo desafio, onde conto com o apoio dos amigos e vou em busca do apoio da comunidade para governar a cidade onde nasci.” E finalizou Pinduca: “Quero ser lembrado como um bom prefeito, não como um prefeito bonzinho; quero modernizar a prefeitura com uma equipe técnica e qualificada, pois a velha política do tapinha nas costas não funciona mais.”