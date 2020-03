Foragido da justiça e colega são presos pela PC e BPFRON com quase 50 kg de maconha em Guaíra 

Uma ação integrada entre BPFron e Polícia Civil resultou na recaptura de um foragido da Justiça e apreensão de 46 kg de maconha em Guaíra na manhã desta quarta-feira (11). Um segundo homem também foi preso.

Conforme a Polícia Civil, o DEPEN conseguiu informações sobre o paradeiro de um foragido da cadeia de Guaíra, e os policiais foram até a Vila Alta.

Ao chegaren no local, os policiais formaram cerco policial e as equipes conseguiram recapturar o foragido da cadeia pública da cidade. Durante buscas no local, os policiais encontraram a droga. Um segundo homem que estava na casa também foi preso por tráfico de drogas. Os detidos e a maconha foram encaminhados para procedimentos na Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.