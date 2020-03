Governador do Piemonte, na Itália, é infectado pelo coronavírus, enquanto 16 milhões entram em quarentena

O governador da região italiana do Piemonte, Alberto Cirio, foi infectado pelo coronavírus, segundo informações divulgadas pela emissora estatal RAI neste domingo. Ele é o segundo líder regional do país a adoecer em apenas 24 horas. O anúncio foi feito após a Itália determinar que até 16 milhões de pessoas fiquem em quarentena, enquanto o país busca estratégias para conter a disseminação do coronavírus. Qualquer pessoa que viva na Lombardia e em 14 outras províncias do Centro e do Norte precisará de permissão especial para viajar. A medida inclui Milão e Veneza.

Piemonte, cuja capital é Turim, no Norte, é a quarta região mais atingida pelo surto, que começou no mês passado. No sábado, o governador de Lazio e líder do Partido Democrático, Nicola Zingaretti, já havia sido diagnosticado com a doença.

Também neste domingo, o papa Francisco fez a sua primeira oração dominical do Angelus transmitida por streaming, direto da biblioteca do palácio apostólico. Na ocasião, ele manifestou “proximidade” pelos portadores de coronavírus, após uma breve aparição na janela, de onde deu sua bênção. Durante a reza do último domingo, Francisco, de 83 anos, teve que parar duas vezes devido a acessos de tosse. Ele, no entanto, foi testado negativo para Covid-19.

Enquanto isso, o primeiro-ministro Giuseppe Conte também anunciou o fechamento de escolas, academias, museus, boates e outros locais em todo a Itália.