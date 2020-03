Fábio de Melo diz que matéria do Fantástico com trans é verdadeiro evangelho

O padre Fábio de Melo repercutiu em suas redes sociais a matéria do Fantástico exibida no último domingo (01), feita pelo Dr. Dráuzio Varella para mostrar a situação dos transgêneros nos presídios do Brasil.

O trecho em que a trans Suzy Oliveira é amparada pelo médico comoveu a internet desde que foi ar na TV Globo.

Dráuzio questionou há quanto tempo ela estava sem receber visitas no cárcere: “Uns 8 anos… 7 anos…”, respondeu ela, que acabou ganhando um abraço de Varella: “Solidão, né minha filha?”, questionou, recebendo um “bastante” como resposta.

“Procure não fazer julgamento. Ouse ver o coração solitário, a dor abscôndita que tantas vezes nosso preconceito não nos permite decifrar. Ouça bem o terceiro “bastante” que essa mulher trans, presidiária, diz ao final.”, comentou o padre Fábio de Melo.

O religioso elogiou a atitude do Dr. Dráuzio Varella, e disse que há muito tempo não assistia uma cena que representasse tão bem o evangelho de Jesus Cristo.

“Não sei você, mas eu queria fazer o mesmo que o @dr_drauziovarella o fez. Há muito tempo eu não presenciava uma cena tão verdadeiramente evangélica, tão diferente dos espetáculos medonhos que fazem por aí, em nome de Deus.”, finalizou, recebendo apoio de outros artistas como Angélica e Xuxa Meneghel.

Milhares de pessoas que se comoveram com a história de Suzy Oliveira estão se mobilizando para enviar cartas para ela no cárcere. O sistema penitenciário de São Paulo, que administra a prisão onde ela está cumprindo pena, divulgou o endereço para quem quiser se comunicar com ela.

“O endereço para correspondência é o da unidade: Rua Benedito Climérico de Santana, 600, Várzea do Palácio, CEP 07034-080, Guarulhos/SP. Favor colocar o nome da reeducanda no envelope (Suzy Oliveira).”, disse a secretaria.