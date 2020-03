No maior pacote de obras da história, Reinaldo investe R$ 4 bilhões em todas as cidades de MS

Reinaldo Azambuja lançou, na noite de sexta-feira, dia 6, o Programa Governo Presente, que vai aplicar mais de R$ 4 bilhões em obras de Infraestrutura, Saúde, Educação, Cultura e Segurança Pública nos 79 municípios do Estado. É o maior pacote de obras da história do Mato Grosso do Sul.

”Percorremos todas as regiões ouvindo os prefeitos, vereadores e secretários. Nada do que nós fizermos ou investirmos nesse programa foi coisa que nós queremos, e sim um sistema democrático onde ouvimos os pedidos de todos os prefeitos”, disse o governador.

O governo afirmou que investirá em todos os setores de maneira igual e nenhum receberá menos recursos.

”Eu e minha equipe estudamos durante um ano para executar esse programa e agora comemoramos três anos de prática”, festejou o governador.

Infraestrutura

Nesta área, o destaque vai para mil quilômetros de pavimentação nova, além de 950 Km de recapeamentos, que vão melhorar a vida dos sul-mato-grossenses e dar mais segurança aos motoristas e pedestres.

Na Capital, o destaque vai para a construção de um novo acesso para as Moreninhas, ligando o bairro ao centro. A avenida Mato Grosso será totalmente revitalizada. No interior, 142 novas pontes de concreto darão lugar às estruturas de madeira, trazendo também mais segurança.

Reinaldo prometeu entregar o acesso ao porto de Porto Murtinho. Também, em uma atitude inédita do executivo, de levar energia elétrica aos rincões do Pantanal. Por meio de placas solares, 2070 propriedades rurais dessa região irão desfrutar de energia elétrica.