Roxette: vocalista Marie Fredriksson morre aos 61 anos

A estrela sueca, que formou sua banda com Per Gessie em 1986, morreu na segunda-feira de manhã.

O duo ROXETTE ficou bastante conhecido por hits como “Joyride”, “The Look” e pela balada “It Must Have Been Love”, da trilha sonora do filme “Pretty Woman” de 1990, com Julia Roberts e Richard Gere.

Com seu Pop/Soft Rock centrado principalmente na voz de Marie, o ROXETTE influenciou gerações de jovens cantoras, inclusive uma das vocalistas do também duo t.A.T.u, a russa Lena Katina, que confidenciou em recente entrevista que admirava muito a sueca. “Uma das minhas favoritas absolutamente é ROXETTE. Eu os amo. E quando eu era uma menina eu tentava copiar a Marie [Fredriksson], tentava cantar como ela. Eu queria muito, muito, muito ser como ela.”