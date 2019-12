Policia Federal pediu a prisão de Lulinha

Segundo informações do Antagonista, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão do filho do ex-presidente da República e ex-presidiário, Luis Inácio Lula da Silva.

Conhecido como “Lulinha”, Fábio Luís Lula da Silva é o filho mais velho de Lula e está sendo investigado pela Operação Mapa da Minha, desdobramento da Lava Jato, pelo repasse de R$ 132 milhões oriundos da Oi entre 2004 e 2016 para empresas ligadas a Lulinha do grupo Gamecorp/Gol.

Além de Lulinha, Kalil Bittar e Jonas Suassuna, sócios do filho do ex-presidente, tiveram o pedido de prisão solicitado pela PF. Entretanto, a juíza Gabriela Hard, da 13ª Vara Federal em Curitiba, negou os pedidos de prisão.

Uma pena. Seria uma forma de lavar a alma dos brasileiros após a saída de Lula da cadeia. Mas esse momento não há de tardar.