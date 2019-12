CÂMARA MUNICIPAL, EM ATO SOLENE, PRESTA HOMENAGEM A MUNDONOVENSES, COM “MOÇÃO DE RECONHECIMENTO” e TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA

Os vereadores mundonovenses encerram o ano legislativo do ano, homenageando pessoas, que fizeram e fazem a história do Município. A Câmara Municipal, através de seus legítimos representantes, fez a entrega das honrarias na noite memorável de 9 de dezembro.

O vereador Paulo Lourenço da Silva Neto, presidente da Casa de Leis, abriu a sessão num clima de intensa alegria, com o plenário lotado. Ali estavam os homenageados, os amigos e familiares. Na opinião da maioria que estava acompanhando o evento, as homenagens prestadas foram justas e bem merecidas. Muitas lágrimas foram derramadas durante o acontecimento no recinto da Casa Legislativa.

VEREADORES DE MUNDO NOVO E HOMENAGEADOS

Para concluir os trabalhos legislativos do ano de 2019, a vereança, mais uma vez, reúne a Comunidade no Plenário da Casa de Leis, com o objetivos de prestar Homenagem Especial a personalidades do Município, que se destacaram em alguma atividade. Cada vereador homenageou duas pessoas e, mediante acordo, todos os 11 edis aprovaram, pelo voto, a iniciativa de cada colega legislador.

A distribuição, seguindo os critérios preestabelecidos, ficou assim: Pinduca entregou a moção de reconhecimento para Isabel Rossetto e Oscar da Sapataria; Paulo Ricardo, para a médica Mariluci e Leandro da Uems; Nilva, para Mizael Antônio e Santo Soares de Oliveira; Alfonso Lavarda fez a entrega aos professores Percival Gomes e Júnias Belmont Alves; Eduardo Bertipaglia, para Eli Ferreira e dona Meire; Kaud Filho entregou a comenda ao dentista Kennedy Campelo e à professora Magali de Assis; Rosemary Moura, para Ana Carla e dona Lazinha; Gessé Ferreira, para João Lopes e dona Nica; Gildo Amaral fez a entrega para Marcelo Francisco e Luzia Tuca; Vavá homenageou o Dr. Hermes Cotorelli e o Dr. Laércio de Carvalho. Por último, o presidente Paulão do PV fez a entrega da Moção de Reconhecimento para Maria Aparecida Alves e Raimunda Dias, respectivamente, da Saúde e da Educação.

Outros homenageados

Heverton Koch e Antônio Brandão receberam homenagens especiais. O primeiro, pela atitude em devolver ao dono quantia em dinheiro encontrada num envelope, no caixa de uma agência bancária. O segundo, pioneiro mundonovense, que reside em Campo Grande, e que fez história com a família nos primórdios da cidade, na década de 1960.

RAIMUNDA DIAS, A PROFESSORA

Dentre tantas homenagens no evento do dia 9 de dezembro, na Casa de Leis de Mundo Novo, uma das mais emocionantes e merecidas, foi aquela prestada à professora aposentada, RAIMUNDA DIAS DA SILVA. Exemplo na cidade e atuante na causa do Mestre, essa guerreira nunca se cansa de fazer o “dever de casa”, e ainda cumprir com as tarefas em sua Comunidade Evangélica. No momento em que recebia a Moção de Reconhecimento das mãos do vereador Paulão do PV, a homenageada derramou copiosas lágrimas, em sinal de profunda gratidão.

JÚNIAS BELMONT ALVES

Noite de 9 de dezembro, na Câmara Municipal de Mundo Novo. Dentre os homenageados, estava a mestre em Educação, Júnias Belmont Alves. A iniciativa foi do vereador Alfonso Lavarda, com a aprovação de todos os componentes da Casa de Leis.

EXEMPLO DE HONESTIDADE

O exemplo de Weverton Kock da Silva, que há algum tempo devolveu ao verdadeiro dono, um envelope contendo dinheiro em espécie. Foi honesto, como todas as pessoas deveriam ser. Portanto, ele é um exemplo a ser seguido.

CIDADANIA HONORÁRIA

Coube ao mundonovense Antônio da Silva Brandão o título de Cidadão Honorário, que foi entregue pelos 11 vereadores. Filho de Mundo Novo, integrande de Família Pioneira, e agora residindo em Campo Grande, Antônio Brandão compareceu à sessão solene do Legislativo Municipal, no dia 9 de dezembro, para receber a justa e merecida homenagem: Título de Cidadania Honorária. Em seu discurso,o homenageado agradeceu com lágrimas aos vereadores, principalmente ao vereador Gildo Amaral, por lembrar de seu nome, representando no ato a honrada FAMÍLIA BRANDÃO.