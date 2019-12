Médicos espanhóis reanimam mulher após mais de seis horas de parada cardíaca

O médico Eduard Argudo, responsável pela reanimação no hospital Vall d’Hebron, em Barcelona, disse que foi a parada cardíaca mais longa com recuperação já documentada na Espanha. “Nos Alpes e na Escandinávia existem casos documentados semelhantes”, disse o médico à AFP.

No dia 3 de novembro, Audrey perdeu a consciência por volta das 13h quando foi surpreendida por uma tempestade de neve. Ela estava com o marido em uma travessia pelos Pireneus (cordilheira no norte da Espanha).