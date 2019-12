Dagoberto é confrontado em Aeroporto após votar a favor da elevação do fundo eleitoral

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) foi abordado por um eleitor após votar na última semana pela aprovação da elevação do fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para R$ 3,8 bilhões, como proposto pelo governo federal. O parlamentar de Mato Grosso do Sul é um dos 23 deputados que aprovaram a medida, contra cinco votos, da Comissão Mista de Orçamento. A abordagem teria acontecido nesta segunda-feira (9) no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Segundo O vídeo um dos passageiros que também está na área de embarque diz a Dagoberto que ele é ‘inimigo da nação brasileira’ e que ‘não é justo tirar dinheiro da Educação para dar a político que não trabalha para o povo’. “Essa é a minha revolta, deputado”.

O parlamentar tenta argumentar, mas não é ouvido pelo passageiro. Após gritar, o homem é aplaudido por muitos que estão próximos. A reportagem tentou contato com o deputado, mas as ligações não foram atendidas.

O novo valor ainda precisa ser aprovado em relatório final da Comissão. Mas o primeiro ato para a elevação do fundo foi a derrubada, há cerca de dez dias, de um veto do presidente Jair Bolsonaro que restringia o valor dos recursos. O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), filho do presidente, votou para derrubar o veto do pai.

Também do Estado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alega que R$ 500 milhões serão remanejados da saúde para financiar campanhas eleitorais. O relator, Domingos Neto (PSD-CE), nega. Segundo ele, o recurso virá de lucros de estatais com os quais o governo não estava contando.