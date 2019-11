Prefeito Izauri ao ser convidado, faz esclarecimentos aos vereadores de Naviraí

Para atender um requerimento do vereador Antônio Carlos Klein, da bancada do Partido Verde, na Câmara Municipal de Naviraí, cuja iniciativa foi também assinada por outros vereadores naviraienses, o prefeito José Izauri de Macedo compareceu à sessão ordinária às 19 horas na Casa de Leis e prestou esclarecimentos cobrados pelos edis.

VEREADOR KLEIN – O vereador autor do convite levado até o prefeito doutor Izauri Macedo, seu líder no Poder Legislativo Municipal, Antônio Carlos Klein ao conversar com a imprensa, após a reunião e de ouvir, com seus colegas os esclarecimentos cobrados do prefeito, disse que “esses esclarecimentos são de suma importância para a população. Em todas as sessões se discutia a questão da saúde pública e cada vereador falava uma coisa. Muitos, às vezes, falavam sem conhecimento. Por isso tive a iniciativa de convidar o prefeito para vir aqui esclarecer aos vereadores”, salientou doutor Klein. Disse ainda que “a participação e os esclarecimentos foram muito importantes. As sessões são transmitidas pela rádio e pelas redes sociais, e isso fez com que a população tomasse conhecimento a respeito do que vem acontecendo, na questão da saúde pública da cidade. Para doutor Klein o prefeito Izauri Macedo está fazendo um bom trabalho no tocante à saúde pública de Naviraí.

PREFEITO IZAURI – Ao fazer seu pronunciamento e prestar as explicações da tribuna da Câmara de Vereadores, o prefeito José Izauri de Macedo disse que “vim atender um convite enviado a mim pelo vereador Klein, que é meu líder no Legislativo.” Viemos falar a respeito da saúde pública e isso é de fundamental importância. Ao fazer comentários a respeito da saúde pública naviraiense, Izauri disse que “nós falamos tanto aqui na contratação de médicos, nós falamos tanto aqui de comprar remédios, nós falamos aqui tanto de colocar insumos no hospital. Isso tudo depende de recursos e sempre esses recursos que foram devolvidos pela Câmara Municipal ao Executivo, representa um recurso que não está previsto no orçamento.”

Izauri disse que recentemente em conversa com o vereador presidente Simon Rogério, ficou sabendo que a Câmara irá devolver duodécimo sobrando em torno de R$ 1 milhão. “Já fizemos a programação onde vamos aplicar esses recursos, oriundos do Legislativo. Com a sobra dos recursos, vamos fazer a troca de todas as camas do hospital municipal, para que os pacientes se sintam bem confortados no hospital”. (Da assessoria, com adaptação)