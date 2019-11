Paulão e Gabriel fazem campanha limpa em Japorã, e a eleição acontece neste domingo

Paulão e Gabriel, que tiveram os nomes homologados para as eleições complementares em Japorã, chegam ao final da campanha com a consciência de terem cumprido um dever cívico, aguardando para este domingo, 1 de dezembro, o resultado das urnas. Apesar de candidatura única no Município, os candidatos Paulão e Gabriel, que disputam o cargo de prefeito e vice pelo Partido Liberal, estiveram em campo, mostrando a plataforma de trabalho e pedindo o voto para este projeto em favor de Japorã.

A eleição no Município é extemporânea, mas existe a vontade política de continuar o trabalho político-administrativo na querida Japorã, dando continuidade às obras e serviços iniciados pelo ex-prefeito Vanderlei Bispo.

Tanto a sede quanto o distrito de Jacareí estão unidos na luta, para eleger a dupla Paulão e Gabriel, esperança de um futuro garantido para o Município fronteiriço. Reuniões foram realizadas em residências e o plano de ação foi colocado à apreciação de toda a Comunidade, que quer o pleno desenvolvimento do Município como um todo, contando com o apoio da nação indígena e de todos os assentados.

Paulo Franjotti, que faz parte de família tradicional, vem conciliando a administração com a campanha, pois ele responde interinamente pela prefeitura municipal, após afastamento do então prefeito Vanderlei Bispo. É bom ressaltar que oi ex-prefeito apoia Paulão e Gabriel, porque entende também que o Município deve continuar progredindo, e alavancando novos projetos para a sua gente. Na última semana que antecede a eleição, a confiança é total nos eleitores que vão às urnas neste domingo, para decidir o futuro de Japorã.