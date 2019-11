ENOQUE, O HOMEM QUE ANDOU COM DEUS

Houve um intervalo de tempo entre Adão, a queda de Caim e A morte de Abel, até o nascimento de Enoque, que foi o sétimo depois de Adão. Até mesmo os que não acreditam em numerologia, não podem descartar o fato de que Deus tem levantado um homem na sétima geração e não por acaso Deus usa o número sete para se referir à perfeição ou acabamento de algo. O exemplo na cena da Criação, o sétimo dia foi de plenitude. No apocalipse, os sete selos, e assim como o sétimo dia, o sétimo descendente foi separado para si.

Mas Adão erra e seu filho Caim erra. Abel morre e Deus lhe dá Sete em lugar de Caim, e assim a linhagem humana vai se desenvolvendo na face da terra, até que na sétima geração Deus levanta um homem que faria a diferença e a este revela o seu plano para com o homem. A peça fundamental da propagação da redenção de Deus foi Enoque.

Enoque andou com Deus. Enoque tinha comunhão com Deus. Enoque não estava calado na face da Terra; ele conhecia Deus e tinha comunhão e também era profeta. Enoque, mesmo no meio de uma geração má e perversa, não estava calado. Enoque foi fiel a Deus e Deus foi fiel com ele, e deixou que ele vivesse por 365 anos, para que ele fosse uma luz e uma referência em seu tempo. As gerações de Noé: Noé era varão justo e reto em sua geração; Noé também andava com Deus. Noé e Enoque eram puros e serviam a Deus com integridade e não por acaso. Há uma grande relação entre estes dois homens e o plano divino de salvação da humanidade.

Enoque anuncia a vinda De Jesus com milhares de seus anjos, esta é a mensagem que o Mestre traria muitos séculos depois – “Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonharem, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos”.

A trasladação de Enoque – Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. A fé é a condição para ser arrebatado por Deus na sua vinda. Alguns não verão a morte e outros não sofrerão o dano da segunda morte, a separação eterna de Deus. A mensagem para estes dias, continua: o tempo de andar com Deus é agora, antes do arrebatamento.

Pouco tempo depois do Arrebatamento de Enoque, Deus executou o juízo na pessoa de Noé. O significado do nome Enoque é Iniciando, pois Deus estava apenas iniciando a sua Obra com o ser humano. Os sinais já estão se cumprindo. Enoque é o símbolo do evento grandioso conhecido como “Arrebatamento dos Fiéis”.