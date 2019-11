ACONTECE EM ELDORADO

LIMPEZA NOS BAIRROS – A limpeza em todos os bairros da cidade continua. Bairros Manoel Farias; Jardim Novo Eldorado. Max e equipe comandando os trabalhos. Prefeito Léo fazendo a diferença, não existe nada mais gratificante do que trabalhar melhorando a vida das pessoas. Agradecimentos pela colaboração dos moradores dos bairros que atenderam o chamamento, colocando lixos e entulhos em frente às residências, para facilitar o trabalho dos servidores.

APRORURAL – Toda a diretoria do Sindicato Rural de Eldorado empenhada na divulgação do decreto de emergência em razão da estiagem. Neste sentido, prefeito Léo Aguinaldo dos Santos tomou as providências, contando com o apoio de toda a Comunidade. Reunião com vários Produtores Rurais e lideranças do setor junto a Administração, definiu estratégias de ampliação do decreto de emergência em relação a estiagem e falta de chuva nos últimos meses. A Administração Municipal adotou medidas cabíveis no Município. A APRORURAL sempre atenta em favor dos produtores rurais.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – Teve início na cidade a limpeza e correção de ruas e aplicação de recapeamento asfáltico do tipo CBUQ (Asfalto Quente) no Bairro Cerâmica. O responsável Técnico e laboratorista de Pavimentação, Toti (Agesul), é conhecedor e o responsável na aplicação de recapeamento na cidade. O prefeito Léo Aguinaldo Dos Santos fez questão acompanhar os serviuços, verificando as ruas onde necessitam de imediata recuperação. Ao mesmo tempo, Max e sua equipe estarão nas ruas limpando e fazendo correções necessárias.