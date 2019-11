Homem é preso por roubar mais de mil calcinhas e sutiãs de varais

Um homem foi preso por roubar mil calcinhas e 45 sutiãs, em Turmalina, cidade do interior de Minas Gerais. A polícia encontrou as peças íntimas escondidas do quarto da casa do rapaz, de 41 anos, que já foi detido em 2015 pelo mesmo crime.

De acordo com a Polícia Militar, é possível dizer, com base no número de peças apreendidas, que muitas das 8.800 mulheres que vivem no município já foram vítimas do ladrão de calcinhas. Na primeira vez em que foi preso, ele havia roubado 301 peças íntimas, em Capelinha, cidade vizinha de Turmalina.

Ainda segundo a PM, as calcinhas e os sutiãs foram encontrados em diferentes lugares do quarto do homem, como embaixo da cama, dentro do colchão e no guarda-roupas. Havia roupas íntimas novas e usadas, de várias cores e modelos.