Sucesso da 13ª Festa da Melancia de Eldorado é comemorado pela Organização

A 13ª Festa da Melancia de Eldorado, que aconteceu no último final de semana, está sendo comemorado por toda a equipe administrativa do município, e também pela Comissão Organizadora. Os dois dias de festa, organizados pela prefeitura de Eldorado por meio do Departamento de Cultura e Turismo Municipal, deixaram avaliações positivas e boas lembranças ao público. As pessoas participaram da festa com muita alegria, curtindo a programação com muito entusiasmo. “Com segurança e estrutura adequada, esta foi mais uma festa tranquila, com registro da presença de muitas famílias. As pessoas vieram para realmente se divertir, mesmo com a chuva no sábado, as barracas das entidades conseguiram comercializar seus produtos. O evento contou também com a participação dos artesãos de Eldorado, Distrito do Morumbi, Itaquiraí e Iguatemi.

Também no sábado, teve apresentação do grupo de dança Eldoradance; a dupla Zé Augusto e Santhiago ainda cantou umas três músicas, e no domingo, a festa teve sucesso de público com show de encerramento, tendo a participação da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio, que levou grande público ao evento. O diretor de Cultura eTurismo, Osmar Fuzario, parabenizou os gestores municipais e a Organização pelo sucesso da tradicional Festa da Melancia.

O prefeito Léo Aguinaldo dos Santos e a vice-prefeita Fabiana Lorenci, muito felizes por mais uma festa com resultados positivos, parabenizaram as entidades sociais e assistenciais do município pela participação no evento com as barracas de doces, salgados, lanches, porções e bebidas, assim como e agradeceram a presença da presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro, e ainda pelo apoio do Governador Reinaldo Azambuja na parceria com o município de Eldorado. Léo agradeceu também o apoio da Fundação de Turismo, aos produtores de melancia, e lembra que “sem essas parcerias não seria possível realizar um evento como este com entrada franca.”.